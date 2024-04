Onde assistir a LDU x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (11), no Estádio Casa Blanca; confira a transmissão e outras informações do jogo

LDU de Quito e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, no Equador, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota em casa para o Junior Barranquilla por 3 a 1 na rodada de estreia, o Botafogo busca a primeira vitória na Libertadores. No momento, ocupa a lanterna do Grupo D, sem nenhum ponto conquistado, assim como a LDU, que perdeu para o Universitario por 2 a 1 fora de casa.

A partida marca a estreia de Artur Jorge no comando do Botafogo. O jogo ocorre na cidade de Quito, situada a uma altitude de mais de 2.800 metros acima do nível do mar.

Mais artigos abaixo

"Nós não temos esta altitude na Europa, temos que nos readaptar. Tiago Lopes (preparador físico) tem essa responsabilidade, vai trabalhar com os departamentos de saúde e de desempenho para que possamos minimizar o impacto que essa altitude traz. A única forma de estarmos preparados era estarmos a viver lá ou treinar lá. Neste momento, é minimizar aquilo que é o impacto", afirmou o português.

Prováveis escalações

LDU: Domínguez; Quintero, Adé, Rodríguez e Quiñónez; Piovi, Espinoza, Angulo; Alzugaray, Jhojan Julio, Alex Arce. Técnico: Josep Alcácer.

Botafogo: Gatito; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Marçal (Hugo); Danilo Barbosa (Gregore), Tchê Tchê (Marlon Freitas), Eduardo; Júnior Santos, Savarino (Jeffinho) e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Desfalques

LDU

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Savarino, Eduardo e Rafael estão lesionados, enquanto Damián Suárez cumpre o segundo jogo de suspensão.

Quando é?