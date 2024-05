Onde assistir a Kaiserslautern x Bayer Leverkusen ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa da Alemanha 2023/24

Equipes decidem o título neste sábado (25), no Estádio Olímpico; confira a transmissão e outras informações do jogo

Kaiserslautern e Bayer Leverkusen se enfrentam neste sábado (25), às 15h (de Brasília), no Estádio Olímpico, pela final da Copa da Alemanha 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ via streaming (veja a programação completa).

Sem tempo para lamentar após a derrota por 3 a 0 para a Atalanta na final da Liga Europa, o Bayer Leverkusen, atual campeão alemão, volta suas atenções para a decisão da Copa da Alemanha. No torneio, a equipe eliminou o Teutonia Ottensen por 8 a 0 e o Sandhausen por 5 a 2 nas duas primeiras fases. Na sequência, deixou para trás o Paderborn por 3 a 1 nas oitavas de final, o Stuttgart por 3 a 2 nas quartas de final e o Fortuna Düsseldorf por 4 a 0 na semifinal.

Do outro lado, o Kaiserslautern eliminou o Saarbrücken na semifinal. Anteriormente, o time passou pelo Karlsruher, pelo Bayern de Munique e pelo Borussia Mönchengladbach, todos por 2 a 1, além do Eintracht Frankfurt por 2 a 0.

Prováveis escalações

Kaiserslautern: Julian Krahl; Almamy Touré, Kraus e Tomiak; Ronstadt, Kaloc, Raschl e Puchacz; Marlon Ritter; Kenny Prince Redondo e Hanslik.

Bayer Leverkusen: Hrádecky; Kossounou, Jonathan Tah e Tapsoba; Frimpong, Andrich, Palacios e Grimaldo; Hofmann e Wirtz; Boniface.

Desfalques

Kaiserslautern

Hendrick Zuck, Julian Niehues, Zolinsk e Jaan Elvedi estão no departamento médico.

Bayer Leverkusen

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 25 de maio de 2024

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico - Berlim, ALE