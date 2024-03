Onde assistir a Juventude x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes batalharão por vaga à 3ª fase da competição; veja tudo o que você precisa saber

Juventude e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 2ª fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video (confira a programação na íntegra).

O Juve vive boa fase, vindo de um triunfo com direito à goleada sobre o Guarany Bagé pelas quartas do estadual. Na 1ª fase pela copa, os gaúchos passaram pelo Iguatu, do Ceará, após empatar em 0 a 0.

O Papão, enquanto isso, é um dos cinco únicos times brasileiros - ao lado de Palmeiras, Flamengo, Cuiabá e Goiás - ainda invictos nesta nova temporada. A expectativa, portanto, é de manter o invencibilidade, mesmo fora de casa. No Paraense, o time vem de triunfo pesado, por 3 a 0, sobre o Bragantino-PA, pelas quartas de final.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos (Lucas Freitas) e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Gilberto e Edson Carioca (Rildo). Técnico: Roger Machado.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn (Edilson); Gabriel Bispo (Leandro Vilela), Val Soares e Robinho; Jean Dias, Nicolas e Vinicius Leite. Técnico: Helio dos Anjos.

Desfalques

Juventude

Gabriel Taliari, Renan, Romércio, Mandaca e Erick Farias (lesionados).

Paysandu

Sem desfalques divulgados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 13 de março de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)