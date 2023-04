Onde assistir aos jogos do Botafogo ao vivo na Sul-Americana 2023?

O Glorioso entra terá duelos contra a LDU, Universidad César Vallejo e Magallanes

A Copa Sul-Americana de 2023 move grandes expectativas dentro do Botafogo. Segundo afirmado pelo técnico Luís Castro, o objetivo do Glorioso é alcançar pelo menos as semifinais. A torcida alvinegra, contudo, sonha com o título. Mas o caminho não será fácil: começa fora de casa, diante do Magallanes, do Chile, e a fase de grupos termina no final de junho contra o mesmo adversário – desta vez, no Estádio Nilton Santos.

O Botafogo está no Grupo A, que também conta com a LDU de Quito e a Universidad César Vallejo. O duelo frente aos equatorianos colocará frente a frente os favoritos da chave, enquanto a partida contra os peruanos será especial por um motivo curioso: o técnico adversário é Loco Abreu, um dos grandes ídolos botafoguenses.

Para a edição 2023 da Copa Sul-Americana, o torcedor que quiser acompanhar aos jogos do Botafogo não vai conseguir através da TV aberta neste primeiro momento. Na fase de grupos, os duelos serão transmitidos apenas pelo serviço de streaming do Paramount+ e Star+, além dos canais ESPN.

Pensando nisso, a GOAL te mostra onde assistir aos jogos do Glorioso Botafogo de Futebol e Regatas ao vivo na Sul-Americana 2023.