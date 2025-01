Onde assistir a Grêmio x Red Bull Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (17), no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (clique aqui e confira a programação diária).

O Grêmio segue invicto nesta edição do torneio, se classificando com a melhor campanha do Grupo 21, na fase inicial, somando sete pontos nos três jogos. No mata-mata, o Tricolor bateu o Marcílio Dias, antes de golear o Goiás, mais recentemente, para cravar vaga nas oitavas de final.

O Red Bull Bragantino, enquanto isso, fez o dever de casa na fase de grupos, somando três vitórias em três partidas, para chegar à 2ª fase embalado, contra o Flamengo. Após baterem os cariocas, por 3 a 1, golearam o Zumbi por 7 a 0, no último compromisso.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Grêmio: Ygor; Smiley, Nathan, Luis Eduardo, João Lima; Zortea, Kaick, Hiago, Alysson, Gabriel Mec; Jardiel. Técnico: Fabiano Daitx.

Red Bull Bragantino: Gustavo Reis; Vinicius Lago, Boateng, Gustavo Henrique, Cauê; Riquelme, Raoni, Marquinhos, Marcelinho; Filipinho e Athyrson. Técnico: Fernando Oliveira.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Red Bull Bragantino

Não há desfalques confirmados.

Quando é?