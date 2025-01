Oitavas de final da Copinha 2025: classificados, quando é, confrontos, onde assistir e mais do mata-mata

Saiba todos os detalhes da fase que define os classificados às quartas de final

A fase oitavas de final da Copinha 2025 começa, e com ela, o clima de decisão toma conta da principal competição de base do país. Agora, das 128 equipes inicias, restam apenas 16na disputa pelo título, e a partir desta fase, só metade seguirá sonhando com a conquista da taça. Com jogos únicos eliminatórios desde a segunda fase, cada partida vale a sobrevivência para os times.

A GOAL traz todos os detalhes desta etapa decisiva: os classificados, os confrontos, as datas e mais. Vale lembrar que a Copinha termina no dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo, com a final marcada para o icônico estádio do Pacaembu.