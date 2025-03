Onde assistir a Itália x Alemanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Liga das Nações 2025

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (20), no Estádio Giuseppe Meazza; confira a transmissão e outras informações do jogo

Itália e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pelas quartas de final da Liga das Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Em busca de um título inédito, a Itália garantiu vaga nas quartas de final da Liga das Nações ao encerrar a fase de grupos na vice-liderança do Grupo 2, com 13 pontos. Em seis partidas, a Azzurra somou quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Já a Alemanha chega às quartas de final buscando manter sua invencibilidade na competição. A equipe conquistou a primeira posição do Grupo 3, com 14 pontos, após quatro vitórias e dois empates, alcançando um aproveitamento de 77%.

Prováveis escalações

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Udogie; Barella; Retegui.

Alemanha: Nubel; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Mittelstadt; Andrich, Gross; Sane, Musiala, Adeyemi; Kleindienst.

Desfalques

Itália

Federico Dimarco está fora.

Alemanha

Kai Havertz, Benjamin Henrichs, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović e Marc-Andre Ter Stegen são desfalques.

Quando é?