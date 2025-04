Onde assistir a Itabaiana x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2025

Equipes entram em campo neste domingo (13), pela estreia da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Itabaiana, do Sergipe, recebe o Náutico, de Pernambuco, na tarde deste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Etelvino Mendonça, em Itabaiana, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Itabaiana faz neste fim de semana sua estreia na Série C do Brasileirão de 2025. A equipe sergipana chega embalada pela boa campanha no Campeonato Sergipano, no qual terminou com o vice-campeonato após ser derrotada pelo Confiança na final.

Do outro lado, o Náutico entra em campo buscando reencontrar o bom momento na temporada. Apesar da eliminação precoce no mata-mata do Campeonato Pernambucano, o Timbu vive situação mais animadora nas copas: está garantido na terceira fase da Copa do Brasil e ainda briga por uma vaga no mata-mata da Copa do Nordeste.

Prováveis escalações

Itabaiana: Jeferson; Chiquinho, Gabriel Santiago, Luis Fernando, Kevin; Bruno Sena, Romeu, Coppetti; Wendel, Leilson e Jackson. Técnico: Roberto Cavalo.

Náutico: Muriel; Felipe, Rayan, Carlinhos, Luiz Paulo; Wenderson, Buiú, Marco; Hélio, Patrick Allan e Vinícius. Técnico: Marquinhos Santos.

Desfalques

Itabaiana

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Quando é?