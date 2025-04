Onde assistir a Internacional x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será transmitida com exclusividade pelo streaming Prime Video, com narração de Rômulo Mendonça e comentários de Rafael Oliveira e Nadine Basttos (confira a programação completa).

Após empatar sem gols com o Fortaleza na última rodada, o Internacional segue invicto no Brasileirão, com uma vitória e dois empates. Em sexto lugar, com cinco pontos, o Colorado busca entrar no G-4. Para o confronto, o técnico Roger Machado terá novamente Alan Patrick, Bruno Henrique e Fernando à disposição.

Por outro lado, o Palmeiras chega embalado após vencer o rival Corinthians por 2 a 0. Na vice-liderança com sete pontos, o Verdão estreou com um empate sem gols diante do Botafogo e, na sequência, superou o Sport por 2 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel, Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Vitinho e Borré.

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Micael, Bruno Fuchs (Naves ou Facundo Torres), Marcos Rocha, Emiliano Martínez, Richard Ríos, Felipe Anderson, Piquerez; Estêvão, Vitor Roque.

Desfalques

Internacional

Juninho, Rochet, Bruno Gomes, Victor Gabriel, Gabriel Mercado e Lucca Drummond estão machucados.

Palmeiras

Murilo, Raphael Veiga, Bruno Rodrigues, Mayke e Lucas Evangelista estão no DM.

Quando é?