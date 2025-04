Onde assistir a Internacional x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (6), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após empatar com o Bahia por 1 a 1 na estreia da Libertadores, o Internacional volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na primeira rodada, o Colorado empatou com o Flamengo por 1 a 1 e agora busca a primeira vitória no torneio.

Por outro lado, o Cruzeiro vem de derrota para o Unión Santa Fe por 1 a 0 na fase de grupos da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, a Raposa estreou com vitória sobre o Mirassol por 2 a 1 e agora busca manter o aproveitamento de 100%. Para o confronto fora de casa, o técnico Leonardo Jardim deve manter a mesma base da equipe titular no duelo da meia semana.

Em 87 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 32 vitórias, contra 29 do Cruzeiro, além de 26 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Gamarra (Jonathan Jesus) e Villalba; Walace (Lucas Romero) e Matheus Henrique; Wanderson, Dudu, Kaio Jorge e Gabigol.

Desfalques

Internacional

Sergio Rochet segue fora.

Cruzeiro

Dinenno segue fora.

Quando é?