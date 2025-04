Onde assistir a Internacional x Atlético Nacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Atlético Nacional se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 1 no Brasileirão, o Internacional volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Em busca do terceiro título do torneio, o Colorado vai em busca da primeira vitória no Grupo F. Na rodada de estreia, empatou com o Bahia por 1 a 1. Para o confronto em casa, o técnico Roger Machado deve escalar força máxima.

Por outro lado, o Atlético Nacional venceu o Nacional-URU por 3 a 0 na primeira rodada e está na liderança do Grupo F, com três pontos conquistados.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Roger e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Carbonero, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.

Atlético Nacional: Ospina. Román, Aguirre, Tesillo e Cándido; Zapata e Campuzano; Hinestroza, Morelos e Cardona;. Viveros.

Desfalques

Internacional

Juninho, Bruno Gomes, Sergio Rochet, Gabriel Mercado e Lucca Drummond seguem fora.

Atlético Nacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?