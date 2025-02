Onde assistir a Inter de Milão x Lazio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa da Itália 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no Estádio Giuseppe Meazza; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter de Milão e Lazio se enfrentam nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, pelas quartas de final da Copa da Itália 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e da NSports via streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Genoa por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão volta suas atenções para a disputa da Copa da Itália. Em busca do décimo título do torneio, a equipe eliminou a Udinese por 2 a 0 nas oitavas de final.

Por outro lado, a Lazio, com sete títulos conquistados da Copa da Itália, conquistou a classificação para as quartas de final após eliminar o Napoli por 3 a 1 nas oitavas de final-

Prováveis escalações

Inter de Milão: J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; L. Martinez, Taremi.

Lazio: Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin.

Desfalques

Inter de Milão

Yann Sommer, Marcus Thuram e Joaquin Correa estão no departamento médico.

Lazio

Taty Castellanos está lesionado.

Quando é?