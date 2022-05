Quem são os maiores campeões da Copa da Itália?

Em uma finalíssima disputada contra a Juventus, maior campeã da Copa da Itália, a Inter de Milão conquistou seu oitavo título do torneio. Decidido na prorrogação, o jogo terminou em 4 a 2 para os Nerazzurri.

O oitavo título da Inter veio depois onze anos desde a última conquista da equipe, em 2011, quando bateu o Palermo na final. Desde então alcançou a semifinal em quatro outras oportunidades, mas não havia disputado a decisão outras vezes.

Com a conquista de 2022, a Inter se isolou como o terceiro maior campeão da Copa da Itália, atrás da Roma, com nove conquistas, e da Juve, maior vencedora, com impressionantes 14 títulos do torneio.

Os maiores campeões da Copa da Itália

Getty Images

CLUBE TÍTULOS ANOS VICES Juventus 14 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2017, 2021 8 Roma 9 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008 8 Inter de Milão 8 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011, 2022 6 Lazio 7 1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013, 2019 3 Napoli 6 1962, 1976, 1987, 2012, 2014, 2020 4 Fiorentina 6 1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001 4 Milan 5 1967, 1972, 1973, 1977, 2003 9 Torino 5 1936, 1943, 1968, 1971, 1993 8 Sampdoria 4 1985, 1988, 1989, 1994 2 Parma 3 1992, 1999, 2002 2 Bologna 2 1970, 1974 1 Atalanta 1 1963 4 Venezia 1 1941 1 Genoa 1 1937 1 Vado 1 1922 0 Vicenza 1 1997 0

Ao longo de 69 edições, apenas cinco times conseguiram levar o título da Coppa Itália e do Campeonato Italiano na mesma temporada.

Juventus em 1959-1960, 1994-1995, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018,

Torino em 1942-1943,

Napoli em 1986-1987

Lazio em 1999-2000

Internazionale em 2005-2006 e 2009-2010

Além disso, apenas três clubes conquistaram o título com 100% de aproveitamento: