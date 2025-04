Onde assistir a Inter de Milão x Bayern de Munique ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), no Estádio Giuseppe Meazza; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter de Milão e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Cagliari por 3 a 1 na última rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão volta suas atenções para a disputa da Champions League. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, a equipe entra em campo com a vantagem do empate para avançar. Até o momento, o Nerazzurri encerrou a primeira fase em quarta lugar, com 19 pontos, e eliminou o Feyenoord nas oitavas de final, com um placar agregado de 4 a 1.

O Bayern de Munique precisa vencer por dois gols de diferença para garantir vaga na semifinal da Champions League. Caso triunfe por apenas um gol, a decisão será levada à prorrogação. Em busca do sexto título continental, o clube bávaro chegou às quartas de final após eliminar o Celtic nos playoffs, com um placar agregado de 3 a 2, e o Bayer Leverkusen nas oitavas, com uma goleada por 5 a 0. Na primeira fase, a equipe terminou na 12ª colocação, somando 15 pontos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.

Inter de Milão: Jonas Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane.

Desfalques

Inter de Milão

Dumfries e Zieliński estão machucados.

Bayern de Munique

Upamecano, Alphonso Davies, Neuer e Ito estão fora.

Quando é?