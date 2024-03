Onde assistir a Inter Miami x New York City ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS

Equipes entram em campo neste sábado (30), no Estádio Lockhart; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter Miami e New York City se enfrentam neste sábado (30), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Lockhart, em Fort Lauderdale, pela sexta rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV, no streaming (veja a programação completa).

Após a goleada sofrida pelo NY Red Bulls por 4 a na última rodada, a Inter Miami busca a recuperação em casa. No momento, a equipe de Lionel Messi e Suárez ocupa a vice-liderança da Conferência Leste, com 10 pontos, um a menos que o líder Cincinnati. Até o momento, soma três vitórias, um empate e duas derrotas.

Do outro lado, o New York City ocupa a penúltima posição, com três pontos ganhos. Em cinco jogos disputados, a equipe registra um empate e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender; Sailor, Aviles, Kryvtsov, Alba; Gressel, Busquets, Ruiz; Taylor, Suarez, Campana.

New York City: Freese; Ilenic, Risa, Martins, O'Toole; Parks, Sands; Fernandez, Rodriguez, Wolf; Bakrar.

Desfalques

Inter Miami

Messi pode ser poupado após se recuperar de lesão, enquanto Benjamin Cremaschi segue fora.

New York City

Talles Magno e Mazi Moralez são desfalques.

Quando é?

Data: sábado, 30 de março de 2024

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Lockhart - Flórida, EUA