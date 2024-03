Onde assistir a Inter Miami x Nashville ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi nas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf

Após empate dramático na partida de ida, Herons visam à classificação às quartas de final do torneio; veja tudo o que você precisa saber

Inter Miami e Nashville se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h15 (horário de Brasília), no Chase Stadium, pelo 2° jogo das oitavas de final da Copa dos Campeões da CONCACAF. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ (confira a programação na íntegra).

Ambas as equipes protagonizaram um animado primeiro jogo, que terminou empatado em 2 a 2 - Messi e companhia saíram perdendo por 2 a 0, mas buscaram o empate com um gol do argentino e outro de Luis Suárez, este aos 50 minutos do 2° tempo. Agora na Flórida, os Herons terão o apoio da sua torcida para tentar confirmar vaga entre os oito melhores do torneio continental.

Tata Martino tem feito um rodízio no time titular neste bom início de temporada da equipe, promovendo mudanças na derrota deste domingo (10), por 3 a 2, diante do CF Montréal, pela MLS - a - primeira da equipe no ano -, incluindo as saídas de Messi, Suárez e Sergio Busquets. Para o confronto deste meio de semana, o argentino deve voltar à titularidade.

O Miami, ainda, terá a vantagem dos empates em 0 a 0 e 1 a 1, pelo critério do gol fora de casa. Uma vitória para qualquer um dos lados garante a classificação. Em caso de um novo 2 a 2, a decisão será definida nos pênaltis.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender; Cressel, Avilés, Kryvstov, Allen e Jordi Alba; Busquets, Redondo e Gómez; Messi e Suárez. Técnico: Tata Martino.

Nashville: Willis; Moore, MacNaughton, Maher e Lovits; Yearwood e Godoy; Muyl, Mukhtar e Shaffelburg; Boyd. Técnico: Gary Smith.

Desfalques

Inter Miami

Robbie Robinson, Ian Fray, Franco Negri, Facundo Farias, Corentin Jean e Benjamin Cremaschi (lesionados).

Nashville

Sem desfalques divulgados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 13 de março de 2024

Horário: 21h15 (de Brasília)