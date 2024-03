Onde assistir a Inter Miami x Montreal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS

Herons visam à manutenção da liderança na Conferência Leste; acompanhe tudo o que você precisa saber

Inter Miami e Montreal se enfrentam neste domingo (10), às 18h (horário de Brasília), no Chase Stadium, em jogo válido pela 3ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+ (confira a programação na íntegra).

Após uma pré-temporada desastrosa, o Inter Miami começou muito bem a temporada. Com um jogo a mais que os adversários, a equipe lidera a Conferência Leste, com sete pontos em três jogos, mantendo a invencibilidade neste início de campanha. Na última partida pela liga, o time goleou o Orlando City, por 5 a 0 - Lionel Messi e Luis Suárez marcaram dois gols cada. Já neste meio de semana, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da CONCACAF, empatou com o Nashville em 1 a 1.

Enquanto isso, o Montreal, do recém é um dos sete times com quatro pontos em duas rodadas, também invicto até aqui. Em quarto lugar na tabela, a equipe quer construir um bom momento após a vitória recente, por 2 a 1, sobre o FC Dallas, mas terá uma pedreira pela frente.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender; Sailor, Aviles, Freire e Alba; Gressel, Busquets e Gómez; Messi, Suárez e Taylor. Técnico: Tata Martino.

CF Montreal: Sirois; Campbell, Waterman e Corbo; Ruan, Choiniere, Piette e Lassiter; Ibrahim e Duke; Coccaro. Técnico: Laurent Courtois.

Desfalques

Inter Miami

Robbie Robinson, Ian Fray, Franco Negri, Facundo Farias, Corentin Jean e Benjamin Cremaschi (lesionados).

CF Montreal

Joaquin Sosa e Dominik Yankov (lesionados).

Quando é?

Data: domingo, 10 de março de 2024

Horário: 18h (de Brasília)