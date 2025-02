Onde assistir a Inter de Limeira x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do sexto jogo de Neymar no Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (23), no Estádio Major José Levy Sobrinho; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter de Limeira e Santos se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube, além do Nosso Futebol, Uol Play e Zapping TV no streaming (veja a programação completa).

Com Neymar em campo pela sexta vez desde seu retorno, o Santos segue firme na disputa por uma vaga nas quartas de final do Paulistão. Líder do Grupo B, com 15 pontos, o Peixe acumula quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Para o confronto, o técnico Pedro Caixinha terá os reforços de Álvaro Barreal e Willian Bigode.

Por outro lado, a Inter de Limeira já não tem mais chances de classificação. Lanterna do Grupo A e sem nenhuma vitória, a equipe soma apenas sete pontos, registrando sete empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 21%.

Prováveis escalações

Inter de Limeira: Igo Gabriel; Eduardo Porto, Carlão, Gui Mariano; Lucas Buchecha (JP Galvão), Flávio, Ramon Carvalho, Albano, Juan Tavares (Leocovick); Ruan Ribeiro (Rhuan) e Ronie Carrillo.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil (Luan Peres), Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

Desfalques

Inter de Limeira

Marlon cumprirá suspensão.

Santos

Zé Rafael segue fora.

Quando é?