Onde assistir a Holanda x Espanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Liga das Nações 2025

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (20), no Estádio Feijenoord; confira a transmissão e outras informações do jogo

Holanda e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Feijenoord, em Roterdã, pelo jogo de ida quartas de final da Liga das Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Atual campeã da Liga das Nações, a Espanha garantiu sua classificação para as quartas de final após uma campanha invicta na fase de grupos. Liderando o Grupo 4 com 16 pontos, a equipe somou cinco vitórias e um empate em seis jogos, alcançando um aproveitamento de 88%.

Já a Holanda segue na busca por seu primeiro título. Na fase de grupos, terminou na segunda posição do Grupo 3, com nove pontos, cinco a menos que a líder Alemanha. Em seis partidas, conquistou duas vitórias, três empates e sofreu uma derrota. O confronto de volta está marcado para o próximo dia 23, no Estádio de Mestalla.

Prováveis escalações

Holanda: Flekken; Jorrel Hato, De Vrij, Van Dijk, Timber, Koopmeiners, De Jong, Xavi Simons, Brobbey, Memphis Depay, Gakpo.

Espanha: Raya; Mingueza, Cubarsí, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Fabián Ruiz, Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Nico Williams.

Desfalques

Holanda

Sem desfalques confirmados.

Espanha

Bryan Zaragoza, Marc Casadó e Iñigo Martínez foram cortados.

Quando é?