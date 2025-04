Onde assistir a Guarani x Maringá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2025

Equipes entram em campo neste domingo (13), pela estreia da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Guarani recebe o Maringá na tarde deste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Guarani estreia na Série C de 2025 tentando deixar para trás o rebaixamento da Série B na última temporada. No Campeonato Paulista, a equipe campineira não conseguiu avançar ao mata-mata, mas encerrou a fase de grupos na terceira colocação do Grupo B.

Do outro lado, o Maringá chega motivado por uma campanha de destaque no Campeonato Paranaense. O time foi vice-campeão estadual, ficando atrás apenas do Operário-PR, e também garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil, o que aumenta a confiança para a sequência da temporada.

Prováveis escalações

Guarani: Gabrel; Lucas, Raphael, Lucão, Emerson; Sarará, Caio, Anderson; Rafael, João e Deni. Técnico: Maurício de Souza.

Maringá: Dhelmison; Tito, Ronald, Max; Raphinha, Rodrigo, Buga, Edison; Leo Ceará, Maranhão e Matheus Moraes. Técnico: Jorge Luiz.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Maringá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?