Onde assistir a Guarani x Ferroviária ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas da Copinha 2025

Equipes duelam nesta quinta-feira (16) por uma vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja como acompanhar

O Guarani encara a Ferroviária nesta quinta-feira (16), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming, através do Prime Video (clique aqui e confira a programação diária).

Os dois times chegam às oitavas com campanhas consistentes. O Guarani, liderado por um ataque eficiente, começou a competição com uma vitória sobre o Atlético Mineiro por 2 a 1 e, na sequência, atropelou o Francana com um sonoro 5 a 0. Apesar da derrota para o Nova Iguaçu na última rodada da fase de grupos, o Bugre terminou como líder de sua chave. No mata-mata, o time campineiro continuou mostrando força. Aplicou 3 a 0 no Bandeirante na segunda fase e, em um reencontro com o Atlético Mineiro, venceu novamente, desta vez por 3 a 1, garantindo sua vaga nas oitavas.

Já a Ferroviária, jogando em casa, iniciou a Copinha com autoridade ao golear o Jaciobá por 8 a 0. Apesar de um empate sem gols contra o Tirol na segunda rodada, a Locomotiva mostrou resiliência ao bater o Santos por 2 a 1 e encerrar a fase de grupos invicta e na liderança do Grupo 6. A partir do mata-mata, a Ferroviária precisou lidar com fortes emoções. Na segunda fase, empatou em 2 a 2 com o Vitória e avançou nas penalidades, vencendo por 7 a 6. Contra o Santos, mais um duelo decidido nos pênaltis após um empate em 2 a 2, desta vez com vitória por 6 a 5.

Prováveis escalações

Guarani: Thiago Lenza; Felipe Zamboni, Cauê Raphael, João Villela, Wictor, Lucas Belluco, Vinicius Yuji, Kauã, Vitinho Albanez, Léo Porfírio e João Marcelo

Ferroviária: Igor Carvalho; Nicolas Silva, João Victor, Gadu, Fellipe, Vinicius Meireles, Arthur Schilling, Filipi Gabriel, Jhonatan Garcia, Pedro Estevam e Victor Silva

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Não há desfalques confirmados.

Quando é?