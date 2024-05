Onde assistir a Guarani x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (20), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e América-MG se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 21h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do canal Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em busca da recuperação na Série B para deixar a zona de rebaixamento, o Guarani soma apenas três pontos conquistados em 15 disputados. Até o momento, a equipe acumula quatro derrotas e uma vitória.

Por outro lado, o América-MG, com nove pontos, está invicto na Série B de 2024. Em cinco jogos, o Coelho acumula duas vitórias e três empates. Na última rodada, empatou sem gols com o Mirassol.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Guarani: Vladimir, Heitor, Douglas, Lucas Adell e Jefferson; Matheus Bueno, Camacho e Chay; Luccas Paraizo, João Victor e Reinaldo (Léo Santos).

América-MG: Dalberson; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder Ferreira e Marlon Lopes; Alê, Juninho e Martín Benítez; Fabinho, Vitor Jacaré e Renato Marques.

Desfalques

Guarani

Pegorari, Bruno Mendes, Márcio Silva, Luan Dias, Airton, Caio Dantas e Vinícius Kauê estão no departamento médico.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 20 de maio de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP

Arbitragem: Anderson Ribeiro (árbitro), Leone Carvalho e Tiago Rocha (assistentes), Gustavo Holanda (quarto árbitro), Paulo Renato Moreira (VAR)