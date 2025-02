Onde assistir a Grêmio x Pelotas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), na Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e e Pelotas se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após empatar com o Internacional por 1 a 1 na última rodada, o Grêmio busca reencontrar o caminho da vitória. No momento, o tricolor gaúcho ocupa a liderança do Grupo A, com 11 pontos e aproveitamento de 61%. Já o Pelotas é o lanterna do Grupo B, com seis pontos. Em seis jogos disputados, a equipe registra uma vitória, três empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi (Gabriel Grando); João Lucas, Gustavo Martins, Natã, Pedrinho (Wesley Costa); Pepê, Dodi, Monsalve, Edenilson, André Henrique; Arezo.

Pelotas: Jorge; Vidal, Victor Massaia, Yuri, Bruno Ré; Robson Lopes, Mateus Silva, Venício, Cesinha, Xandy (Emerson); Warlei (Michel Douglas).

Desfalques

Grêmio

Kannemann e Mayke estão lesionados, enquanto Igor Serrote e Nathan Fernandes estão com a seleção brasileira sub-20.

Pelotas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?