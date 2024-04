Onde assistir a Grêmio x Huachipato ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (9), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Grêmio recebe o Huachipato nesta terça-feira (9), às 19h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado com o título do Campeonato Gaúcho ao vencer o Juventude por 3 a 1, o Grêmio volta suas atenções para a Libertadores em busca da primeira vitória no torneio. Na rodada de estreia, o Tricolor foi derrotado pelo The Strongest por 2 a 0 e ocupa a lanterna do Grupo C.

Do outro lado, o Huachipato, que vem de empate sem gols com a Universidad Católica no Campeonato Chileno, também está em busca de sua primeira vitória na Libertadores. Na primeira rodada, empatou com o Estudiantes por 1 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Caíque (Marchesín); João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti e Pepê; Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

Huachipato: Martín Parra; Felipe Loyola, Gazzolo, Imanol González (Malanca) e Leandro Díaz; Jimmy Martínez, Santiago Silva, Gonzalo Montes; Maxi Rodríguez, Maxi Gutiérrez e Cris Martínez. Técnico: Javier Sanguinetti.

Desfalques

Grêmio

Carballo, Mila, Jhonata Robert, Reinaldo, Bruno Uvini e André Henrique seguem lesionados.

Huachipato

Sem desfalques confirmados.

Quando é?