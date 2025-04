Onde assistir a Grêmio x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (13), na Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo para todo o Brasil, com exceção de São Paulo e Minas Gerais. A narração será de Luis Roberto, com comentários de Júnior e Paulo Nunes. No pay-per-view, o Premiere também exibe o jogo, com narração de Luiz Carlos Jr. e análises de Eric Faria e Ramon Motta (confira a programação completa).

Embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Grau, pela Copa Sul-Americana, o Grêmio agora foca suas atenções no Brasileirão. Décimo colocado, com três pontos, o Tricolor Gaúcho estreou com uma vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, mas foi derrotado por 2 a 0 pelo Ceará na rodada seguinte.

Por outro lado, o Flamengo chega pressionado após a derrota por 2 a 1 para o Central Córdoba, pela fase de grupos da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro ocupa a sexta posição, com quatro pontos. Na estreia, empatou com o Internacional por 1 a 1 e, na sequência, venceu o Vitória por 2 a 1.

O retrospecto entre as equipes é marcado por grande equilíbrio. Em 108 confrontos, foram 37 vitórias para cada lado, além de 34 empates. No último duelo, válido pelo returno do Brasileirão 2024, o Grêmio levou a melhor e venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Edenilson, Cristian Olivera, Cristaldo e Amuzu (Pavon); Braithwaite.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gonzalo Plata.

Desfalques

Grêmio

Kannemann e Luan Cândido seguem fora.

Flamengo

Danilo e Viña estão machucados.

Quando é?