Onde assistir a Granada x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2023/24

Equipes se enfrentam na tarde deste sábado (11) pela rodada 35 de La Liga; confira como acompanhar na TV e no streaming

Granada e Real Madrid se enfrentam neste sábado (11), às 13h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo acontecerá no Nuevo Los Carmenes, e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e Star+, serviço de streaming do grupo Disney que transmite eventos esportivos da ESPN (clique aqui e confira a programação na íntegra).

O Granada, atualmente na 19ª posição da tabela com 21 pontos, precisa de um verdadeiro milagre para escapar do rebaixamento. A equipe está 11 pontos atrás do Mallorca, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e terá que vencer o Real Madrid para ter alguma chance de permanecer na elite do futebol espanhol. Em caso de derrota no confronto, os Rojiblancos Horizontales, já se confirmarão na segunda divisão espanhola, na próxima temporada.

Do outro lado, o Real Madrid, já com o título de La Liga garantido e com a vaga na final da Champions League conquistada de forma heroica após virada contra o Borussia Dortmund, entra em campo em clima de festa, mas com a missão de encerrar a temporada em grande estilo. Peças com poucos minutos jogados na temporada devem ganhar chance entre os titulares.

Prováveis escalações

Granada: Batalla; Bruno Méndez, Piatkowski, Miquel, Neva; Facundo Pellistri, Gumbau, Hongla, Józwiak; Boyé e Matías Arezo. Técnico: Jose Ramon Sandoval.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Nacho, Éder Militão, Fran García; Dani Ceballos, Modric, Tchouaméni; Brahim Díaz, Arda Güler e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Granada

Jesús Vallejo, Raúl Torrente e Óscar Melendo, no departamento médico, são baixas.

Real Madrid

Alaba se recuperando de cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo, que foi rompido em dezembro de 2023.

Quando é?

Data: sábado, 11 de maio de 2024

Horário: 13h30 (de Brasília)