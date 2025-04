Onde assistir a Goiás x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (17), no Estádio da Serrinha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Vila Nova se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 19h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela terceira rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Com 100% de aproveitamento na Série B, o Goiás volta a campo em busca das primeiras posições na tabela. Com seis pontos conquistados, o Esmeraldino venceu o Amazonas por 1 a 0 e o Operário-PR por 2 a 1 nas duas primeiras rodadas. Sem o técnico Vagner Mancini, que cumprirá suspensão, a equipe será comandada pelo auxiliar Rever.

Por outro lado, o Vila Nova tenta embalar a segunda vitória na competição. Com três pontos, a equipe ocupa posição intermediária na tabela. Na estreia, foi derrotada pelo Coritiba por 1 a 0, mas se recuperou ao vencer o Paysandu pelo mesmo placar na rodada seguinte.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito (Lepo), Messias, Luiz Felipe e Lovat; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Pedrinho (Jajá), Arthur Caíque e Anselmo Ramon.

Vila Nova: Halls; Elias, Pagnussat, Schapo, Formiga; Jean Mota, João Vieira, Igor Henrique, Diego Torres; Júnior Todinho, Poveda.

Desfalques

Goiás

Vagner Mancini cumprirá suspensão

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?