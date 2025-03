Onde assistir a Fulham x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (16), no Estádio Craven Cottage; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fulham e Tottenham se enfrentam neste domingo (16), às 10h30 (de Brasília), no Estádio Craven Cottage, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 2 a 1 para o Brighton na última rodada do Campeonato Inglês, o Fulham busca se recuperar. A equipe ocupa uma posição intermediária na tabela, com 42 pontos, e está sete atrás do Chelsea, que ocupa a quarta colocação.

Por outro lado, o Tottenham garantiu vaga nas quartas de final ao vencer o AZ por 3 a 1 e agora foca novamente no Campeonato Inglês. Sem vencer há duas rodadas, com um empate e uma derrota, os Spurs estão na 13ª posição, com 34 pontos.

Prováveis escalações

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Pereira, Berge; Traore, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Gray, Udogie; Sarr, Bentancur, Maddison; Odobert, Solanke, Son.

Desfalques

Fulham

Reiss Nelson, Kenny Tete e Harry Wilson estão machucados, enquanto Sasa Lukic cumpre seu segundo e último jogo de suspensão.

Tottenham

Kevin Danso, Radu Dragusin, Richarlison e Dejan Kulusevski estão lesionados.

Quando é?