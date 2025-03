Onde assistir a França x Croácia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Liga das Nações 2024/25

Seleções entram em campo neste domingo (23), no Stade de France; confira a transmissão e outras informações do jogo

França e Croácia se enfrentam neste domingo (23), às 16h45 (de Brasília), no Stade de France, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Campeã na temporada 2020/21, a França volta a campo precisando vencer por três gols de diferença para avançar à semifinal. Os Les Bleus conquistaram a classificação para as quartas de final após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo 2, com 13 pontos. Em sete jogos disputados, registra quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

Por outro lado, a Croácia entra em campo podendo perder por um gol de diferença. Caso a seleção francesa vença por dois gols de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis. Na edição atual da Liga das Nações, os croatas terminaram na vice-liderança do Grupo 1, com oito pontos e aproveitamento de 44%.

Prováveis escalações

França: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Digne; Guendouzi, Camavinga; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.

Croácia: Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongračić e Gvardiol; Kovačić, Modrić e Pašalić; Kramarić, Budimir e Perišić.

Desfalques

França

Sem desfalques confirmados.

Croácia

Igor Matanovic e Luka Sucic estão lesionados.

Quando é?