Onde assistir a Fortaleza x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Duelo de primeira divisão brasileira vale a liderança do grupo A da competição regional; veja quem transmite

Fortaleza e Vitória vão a campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. O jogo será no Castelão, na capital cearense, e terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta para a região nordestina, da ESPN 4, na TV fechada, do Disney+, no streaming, e do Premiere, no pay-per-view (veja aqui a grade de transmissões do dia).

Após vencer as duas primeiras partidas, o Leão do Pici sofreu sua primeira derrota na última rodada da competição, diante do Altos, por 2 a 1. A equipe de Juan Pablo Vojvoda também perdeu seu último duelo pelo Campeonato Cearense, no Clássico-Rei, pelo mesmo placar, e precisa voltar a ganhar para retomar o 100% de aproveitamento que tinha em 2025 até então.

O Leão da Barra lidera o grupo A, com um ponto a mais que o rival desta partida, que vem em segundo lugar. Até aqui, os comandados de Thiago Carpini venceram dois compromissos e empataram um - na estreia, contra o CRB. A equipe está invicta no ano, e fará jogo duro contra outro forte time da Série A nacional.

No Brasileirão de 2024, cada equipe ficou com um triunfo - no primeiro turno, por 3 a 1, no Castelão, o Fortaleza venceu; no segundo, por 2 a 0, no Barradão, o Vitória quem levou a melhor. Já na última Copa do Nordeste, vitória rubro-negra no Ceará, por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Bruno Pacheco; Pol Fernández, Zé Welison e Pochettino; Moisés, Lucero e Marinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter e Hugo; Willian Oliveira, Ronald e Wellington Rato; Gustavo Silva, Bruno Xavier e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

Fortaleza

Emmanuel Martínez, entregue ao departamento médico, é o único desfalque do Leão do Pici.

Vitória

Camutanga segue lesionado, enquanto Ryller e Matheuzinho voltaram às atividades com bola e são dúvidas para o jogo.

Quando é?