Onde assistir a Fortaleza x Racing ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes estreiam na fase de grupos nesta terça-feira (1), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Racing se enfrentam nesta terça-feira (1), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida será transmitida ao vivo de maneira exclusiva pela Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Depois de estrear com uma vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense no Brasileirão 2025, o Fortaleza agora foca na Libertadores. O Leão do Pici integra o Grupo E, junto com Racing (ARG), Colo-Colo (CHI) e Atlético Bucaramanga (COL), marcando sua terceira participação no torneio. A vaga para a edição de 2025 foi garantida com o quarto lugar no Brasileiro do ano passado.

"Agora é Libertadores, é nossa Champions League. Espero que o torcedor esteja sempre presente. Eu tive a honra de sair campeão da Libertadores e espero também fazer história aqui e ser campeão junto desses companheiros maravilhosos", afirmou Deyverson.

Por outro lado, o Racing, atual campeão da Recopa após vencer o Botafogo, chega pressionado 13 pontos conquistados em 11 jogos disputados no Campeonato Argentino.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Eros Mancuso, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pol Fernández, Martínez; Marinho (Deyverson), Moisés, Lucero.

Racing: Arias; Di Césare, Colombo, Colombo (Quirós); Martirena, Almendra, Nardoni, Rojas, Vietto (Zaracho); Adrián Martínez e Salas.

Desfalques

Fortaleza

Tinga, David Luiz, Brítez, Renato Kayzer e Breno Lopes seguem no departamento médico.

Racing

Bruno Zuculini está lesionado.

Quando é?