Onde assistir a Fortaleza x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (13), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Internacional se enfrentam neste domingo (13), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a confusão no Chile, que resultou na suspensão da partida entre Colo-Colo e Fortaleza pela Libertadores, devido a incidentes violentos e a morte de dois torcedores, o time cearense volta suas atenções para o Brasileirão. O Leão do Pici estreou com uma vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense e empatou em 1 a 1 com o Mirassol na segunda rodada. Atualmente, o Leão do Pici ocupa a quarta posição na tabela, com quatro pontos em dois jogos.

Por outro lado, o Internacional chega embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Atlético Nacional, pela Libertadores. No Brasileirão, o Colorado briga pelas primeiras posições. Com quatro pontos, empatou com o Bahia por 1 a 1 e venceu o Cruzeiro por 3 a 0 nas duas primeiras rodadas.

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 12 vitórias, contra nove do Fortaleza, além de cinco empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão 2024, o Leão do Pici venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; David Luiz, Kuscevic, Titi e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández, Yago Pikachu e Emmanuel Martínez; Marinho e Lucero.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique e Alan Patrick (Oscar Romero); Wesley, Carbonero e Enner Valencia (Borré).

Desfalques

Fortaleza

Brítez e Tinga seguem no DM.

Internacional

Lucca, Rochet, Gabriel Mercado, Bruno Gomes, Victor Gabriel, Gabriel Teixeira e Juninho estão fora.

Quando é?