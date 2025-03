Onde assistir a Fortaleza x Ferroviário ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Ferroviário se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar sem gols no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense, as equipes voltam a se enfrentar no Nordestão. No torneio, o Fortaleza ocupa a terceira posição do Grupo A, com seis pontos. Até aqui, foram duas vitórias e duas derrotas. Por outro lado, o Ferroviário aparece em quinto lugar, com quatro pontos. Em quatro jogos, acumula uma vitória, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Brítez, Kuscevic e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández e Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero.

Ferroviário: Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Jeffão, Iago, Pablo Alves, Willyam Maranhão, Gharib, Janeudo, Allanzinho e Ciel.

Desfalques

Fortaleza

Emmanuel Martínez segue no departamento médico.

Ferroviário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?