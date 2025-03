Onde assistir a Fortaleza x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Ceará, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí), da ESPN na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado pelo título do Campeonato Cearense, o Ceará volta suas atenções para a disputa da Copa do Nordeste. Na terceira posição do Grupo A, com nove pontos, o Leão do Pici busca a classificação para as quartas de final. Até aqui, registra três vitórias e três derrotas.

Por outro lado, o CRB briga para entrar na zona de classificação para o mata-mata do Nordestão. No momento, ocupa a sexta posição, com seis pontos. Além da vitória, a equipe alagoana precisa torcer por um empate no duelo entre Ferroviário e Sousa.

Prováveis escalações

Fortaleza: Brenno; Eros Mancuso, Gustavo Mancha, Titi, Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Pol Fernández, Zé Welison; Yago Pikachu, Moisés, Renato Kayzer.

CRB: Vitor Caetano; Matheus Ribeiro (Hayner), Darlisson, Henri, Willian Bahia; Nathan Melo (Danielzinho), Higo Meritão, Gegê; Thiaguinho, Léo Pereira, Anselmo Ramon.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

CRB

Matheus Albino cumprirá suspensão, enquanto Luis Segovia e Mikael seguem no departamento médico.

Quando é?