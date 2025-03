Onde assistir a Fluminense x Volta Redonda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (2), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Volta Redonda se enfrentam neste domingo (2), às 18h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

O Fluminense garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato após encerrar a Taça Guanabara na terceira posição, com 17 pontos. Em 11 jogos, o Tricolor somou quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas, alcançando um aproveitamento de 51%.

Já o Volta Redonda terminou a fase na vice-liderança, com 20 pontos, três a menos que o líder Flamengo. No último confronto entre as equipes, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 nesta edição do torneio. O jogo de volta está marcado para o dia 9, no Raulino de Oliveira, e quem avançar pegará o vencedor do confronto entre Vasco e Flamengo.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva (Freytes) e Fuentes; Hércules, Martinelli, Riquelme Felipe, Canobbio e John Arias; Cano.

Volta Redonda: Jean Carlos; Wellington Silva, Lucas de Carmo, Fabricio e Sanchez; Barra, Pierre, Patrick (Chay), Kelvin e Marcus Vinicius; Bruno Santos.

Desfalques

Fluminense

Ganso segue no departamento médico.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?