Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Vasco entram em campo na tarde deste sábado (20), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, em clássico válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Com uma derrota e um empate até o momento, o Fluminense entra em campo buscando o primeiro triunfo no Brasileirão. Além disso, o Tricolor, 15º colocado com 1 ponto, quer voltar a vencer um clássico no campeonato, já que passou a edição passada sem conseguir. Renato Augusto, com problema na panturrilha esquerda, é dúvida para Fernando Diniz.

Do outro lado, o Vasco está na nona colocação, com 3 pontos (uma vitória e uma derrota). O Cruzmaltino continua sem poder contar com Paulinho, Payet e Jair, todos lesionados. Por outro lado, Praxedes retorna, enquanto Hugo Moura foi regularizado e está à disposição para estrear pelo clube.

As equipes já se enfrentaram 332 vezes, com 121 vitórias do Vasco, 110 do Fluminense, além de 101 empates. No último confronto, os times não saíram do zero. Clique aqui e confira tudo sobre o histórico do clássico.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli, Marcelo; André, Lima, Ganso; Marquinhos, Jhon Arias, Germán Cano.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon (Medel), Léo, Lucas Piton, Sforza, Galdames, Mateus Carvalho, Rossi (Adson), Vegetti, David.

Desfalques

Fluminense

Gabriel Pires, Marlon, Thiago Santos e Lelê estão no departamento médico.

Vasco

Paulinho, Payet e Jair estão no departamento médico, enquanto Medel continua afastado por questões particulares.

Quando é?

Data: sábado, 20 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ