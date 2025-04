Onde assistir a Fluminense x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do oitavo jogo de Neymar no Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (13), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Santos se enfrentam neste domingo (13), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão exclusiva ao vivo pelo Prime Video, via streaming, com narração de Galvão Bueno e comentários de Rafael Oliveira e Nadine Basttos (confira a programação completa).

Embalado pela goleada por 5 a 0 sobre o GV San José, pela Copa Sul-Americana, o Fluminense agora foca suas atenções no Brasileirão. Com três pontos, ocupando a nona posição, o Tricolor foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 0 na estreia, mas se recuperou ao vencer o RB Bragantino por 2 a 1 na rodada seguinte.

Por outro lado, o Santos entra em campo pressionado em busca da primeira vitória no Brasileirão. Em 16º lugar, com apenas um ponto, o Peixe perdeu para o Vasco por 2 a 1 na estreia e, na rodada seguinte, empatou com o Bahia por 2 a 2. Para o confronto, o técnico Pedro Caixinha poderá contar com o retorno de Neymar, recuperado de um problema muscular na coxa esquerda. Afastado desde o dia 3 de março, o jogador realizou um jogo-treino e deve começar a partida no banco de reservas. O retorno será gradual, com Neymar entrando ao longo do jogo.

Em 95 confrontos entre as equipes, o Santos acumula 38 vitórias, contra 36 do Fluminense, além de 21 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes (Thiago Santos), Renê (Léo Jance), Hércules (Bernal), Martinelli, Lima (Ganso), Arias, Canobbio (Keno/Serna) e Cano.

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Thaciano e Rollheiser; Guilherme e Tiquinho Soares.

Desfalques

Fluminense

Guga está lesionado.

Santos

Yeferson Soteldo segue como desfalque.

