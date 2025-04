Onde assistir a Fluminense x GV San José ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e GV San José se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o RB Bragantino por 2 a 1 no Brasileirão na estreia de Renato Gaúcho no comando técnico, o Fluminense volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Na liderança do Grupo F, o Tricolor venceu o Once Caldas por 1 a 0 na rodada de estreia e quer manter o aproveitamento de 100% no torneio.

Por outro lado, o GV San José ocupa a terceira posição do Grupo F e busca a primeira vitória na Sul-Americana. Na primeira rodada, a equipe empatou com o Unión Española por 1 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê, Hércules, Martinelli, Lima, Arias, Canobbio (Keno), Germán Cano (Everaldo).

GV San José: Poveda; Jhoni Ramallo, Seimandi, Michelli, Dico Roca, Sergio Villamíl, Bejarano, López Pissano, Calero, Arismendi e Becerra.

Desfalques

Fluminense

Guga, Isaque, Otávio e Riquelme Felipe estão lesionados.

GV San José

Sem desfalques confirmados.

Quando é?