Onde assistir a Fluminense x Colo-Colo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (9), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Colo-Colo se enfrentam na noite desta terça-feira (9), às 21h (de Brasília), no Estádio Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense busca a primeira vitória após empatar com Alianza Lima por 1 a 1 na rodada de estreia. Atualmente, o Tricolor ocupa a vice-liderança do Grupo A, com um ponto.

Do outro lado, o Colo-Colo, que vem de derrota para o Ñublense por 3 a 0 no Campeonato Chileno, estreou com vitória sobre o Cerro Porteño por 1 a 0 na Libertadores. Arturo Vidal é o principal destaque da equipe

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli, Marcelo; André, Lima, Ganso; Marquinhos, Arias, Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Colo-Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón e Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Leonardo Gil e Arturo Vidal; Carlos Palacios, Guillermo Paiva e Cristián Zavala (Marcos Bolados). Técnico: Jorge Almirón.

Desfalques

Fluminense

Keno, Gabriel Pires, Marlon e Manoel seguem no departamento médico, enquanto Diogo Barbosa e John Kennedy estão suspensos.

Colo-Colo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?