Onde assistir a Flamengo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa Libertadores sub-20 2025

Troféu será o segundo consecutivo no Ninho do Urubu ou inédito na galeria da Academia de Futebol; veja quem transmite

Flamengo e Palmeiras entram em campo neste domingo (16), às 20h (horário de Brasília), pela final da Copa Libertadores sub-20 de 2025. A partida acontece no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai, com transmissão ao vivo do Sportv 3 e do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT e da FLA TV, no Youtube (veja aqui a programação dos jogos do dia).

Atual campeão da competição de base, o Fla chega para a decisão após bater o Danubio por 1 a 0 na semifinal. A equipe tem o segundo melhor ataque da competição até aqui, com nove gols marcados em quatro jogos. Além disso, a meta Rubro-Negra foi vazada apenas duas vezes.

As Crias da Academia têm a melhor linha de frente e a defesa mais sólida da Libertadores sub-20, com 14 gols feitos e nenhum sofrido. O clube busca um título inédito na base após deixar o Belgrano para trás na semi, com vitória por 2 a 0.

A última vez em que as equipes sub-20 de Flamengo e Palmeiras se enfrentaram foi em abril do ano passado, pelo Brasileirão da categoria. O duelo acabou com vitória alviverde por 2 a 1, na Gávea.

Prováveis escalações

Flamengo: Lucas Furtado; Daniel Sales, Da Mata, Iago e Carbone; Rayan Lucas, João Alves, Pablo Lucio e Shola; Guilherme e Felipe Teresa. Técnico: Cleber dos Santos.

Palmeiras: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho, Larson e Figueiredo; Erick Belé, Luighi e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

João Paulo foi expulso contra o Belgrano e desfalca o Verdão na final.

Quando é?