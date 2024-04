Onde assistir a Flamengo x Palestino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (9), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Nova Iguaçu e conquistar o título do Campeonato Carioca, o Flamengo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Na vice-liderança do Grupo E, com apenas um ponto, o Rubro-Negro busca sua primeira vitória no torneio, após empatar com o Millonarios por 1 a 1 na rodada de estreia.

Do outro lado, o Palestino estreou com derrota para o Bolívar por 4 a 0. No momento, a equipe ocupa a lanterna do Grupo E e busca conquistar seus primeiros pontos no torneio. Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Rubro-Negro soma três vitórias contra uma do time chileno. No último encontro válido pela Copa Sul-Americana de 2017, o Flamengo venceu por 5 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira (Léo Ortiz), Matías Viña; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Tite.

Palestino: Rigamont; Benjamín Rojas, Ceza, Cristian Suárez, Zúñiga; Linares, Cornejo, Dávila, Carrasco; Benítez e Gonzalo Sosa. Técnico: Pablo Sanchez.

Desfalques

Flamengo

Gerson, lesionado, e Gabigol, suspenso por dois anos, estão fora.

Palestino

Iván Román, expulso contra o Bolívar, cumprirá suspensão.

Quando é?