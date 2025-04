Onde assistir a Flamengo x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Juventude se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na briga pela liderança do Brasileirão, o Flamengo volta a campo com a missão de manter a sua invencibilidade no torneio. Com sete pontos, o Rubro-Negro acumula vitórias sobre o Vitória por 2 a 1 e Grêmio por 2 a 0, além de empate com o Internacional por 1 a 1 nos três primeiros jogos disputados.

Por outro lado, o Juventude, com seis pontos, foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 0, mas venceu o Ceará por 2 a 1 e o Vitória por 2 a 0. O retrospecto histórico entre as equipes é bastante equilibrado: em 29 confrontos, foram 11 vitórias para cada lado e sete empates. No último encontro, válido pelo segundo turno do Brasileirão de 2024, o Flamengo levou a melhor e venceu por 4 a 2.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Wesley, Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Michael (Plata/Cebolinha), Bruno Henrique.

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner, Alan Ruschel; Giraldo, Jadson, Jean Mandaca; Giovanny, Batalla, Gabriel Taliari.

Desfalques

Flamengo

Viña segue fora.

Juventude

Rodrigo Sam, Peixoto, Caíque, Cipriano e Gilberto seguem no departamento médico.

Quando é?