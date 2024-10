Onde assistir a Flamengo x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (17), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Antes de encarar o Corinthians pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo busca emplacar a terceira vitória consecutiva no Brasileirão. Em quarto lugar, com 51 pontos, o Rubro-Negro está a nove pontos do líder Botafogo.

Por outro lado, o Fluminense está na luta contra o rebaixamento. Em 16º lugar, com 30 pontos, o Tricolor está a um ponto do Vitória, equipe que abre o Z-4. Para o confronto, o técnico Mano Menezes deve contar com Facundo Bernal convocado pelo Uruguai.

Mais artigos abaixo

Em 451 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 165 vitórias, contra 141 do Fluminense, além de 145 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Léo Pereira (Pulgar), De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Bruno Henrique, Gabigol.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Diogo Barbosa (Fuentes); Victor Hugo (Bernal), Martinelli, Ganso; Arias, Lima (Cano) e Kauã Elias.

Desfalques

Flamengo

Luiz Araújo, Matías Viña, Pedro e Everton Cebolinha seguem no departamento médico.

Fluminense

Marcelo e Keno vão cumprir suspensão, enquanto Kevin Serna está lesionado.

Quando é?