Semifinal da Copa do Brasil 2024: jogos, classificados, quando é, onde assistir e mais

Com as quartas de final prestes a definir os semifinalistas, veja tudo sobre a fase que revelará os finalistas da competição

A Copa do Brasil 2024 está se afunilando, com as semifinais programadas para definir os finalistas que decidirão o título. As datas para os jogos de ida estão marcadas para a semana de 2 de outubro, enquanto os jogos de volta acontecerão na semana do dia 17 de outubro.

Com os confrontos das semifinais sendo definidos com a disputa das quartas de final em curso, você encontrará a seguir tudo o que precisa saber sobre a fase semifinal: os times classificados, o calendário completo, onde assistir aos jogos e outras informações essenciais para acompanhar a competição.

