Onde assistir a Flamengo x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Clássico será disputado nesta quarta-feira (12), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, em jogo atrasado da sétima rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após quatro vitórias consecutivas na Taça Guanabara, o Flamengo empatou sem gols com o Fluminense na última rodada. Agora, o Rubro-Negro volta a campo em busca de reduzir a diferença de três pontos para o líder Volta Redonda. No momento, a equipe ocupa a vice-liderança, com 14 pontos e um aproveitamento de 58%. Para o confronto, o técnico Filipe Luís deve escalar uma equipe predominantemente reserva.

Por outro lado, o Botafogo está fora da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. No momento, o Alvinegro ocupa a sexta posição, com 12 pontos, um a menos que o Sampaio Corrêa, equipe que fecha o G-4. O técnico Carlos Leiria trata como dúvida as presenças de Jeffinho, Artur e Bastos.

Em 384 confrontos entre as equipes, o Flamengo soma 144 vitórias, enquanto o Botafogo tem 116, além de 124 empates. No último duelo, válido pela decisão da Supercopa do Rei, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz (Evertton Araújo/Arrascaeta), Gerson; Michael (Luiz Araújo), Plata, Juninho (Bruno Henrique).

Botafogo: John; Mateo Ponte (Vitinho), Lucas Halter, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur (Rafael Lobato), Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus.

Desfalques

Flamengo

Alex Sandro, Pedro e Viña estão machucados.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Últimos jogos

Confronto direto

Tabela de classificação