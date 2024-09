Onde assistir a Flamengo x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (29), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (29), às 20h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Eliminado da Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão. Pressionado, o Rubro-Negro soma 45 pontos e está na disputa para se manter no G-4. No entanto, a equipe de Tite tem um jogo a menos.

Do outro lado, o Athletico-PR também deu adeus à Copa Sul-Americana após ser derrotado pelo Racing, com um placar agregado de 4 a 2. No Brasileirão, o Furacão, com 31 pontos, busca se distanciar da zona de rebaixamento. Atualmente, está a três pontos do Corinthians, equipe que abre o Z-4.

Em 79 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 32 vitórias, contra 28 do Athletico-PR, além de 19 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Pereira, David Luiz e Ayrton Lucas; De La Cruz e Pulgar; Gerson, Arrascaeta e Plata; Bruno Henrique.

Athletico-PR: Mycael; Madson (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Christian (Praxedes) e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani (Pablo).

Desfalques

Flamengo

Luiz Araújo e Arrascaeta estão lesionados.

Athletico-PR

Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Quando é?