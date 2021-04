Onde assistir à final da Copa do Nordeste?

Decisão da Lampions League será decidida em dois jogos no início de maio

Falta muito pouco a decisão da Copa do Nordeste! No próximo sábado (24), Ceará x Vitória, e Fortaleza x Bahia disputam as semifinais da "Lampions League", de olho na final que será disputada em dois jogos, inicialmente marcados para os dias 1 de maio (jogo de ida) e 8 de maio (segundo jogo).

Aqui, você fica sabendo das principais informações sobre a reta final da Copa do Nordeste.

ONDE ASSISTIR À FINAL DA COPA DO NORDESTE?

O Nordeste FC é o canal oficial da competição, e disponibiliza os jogos em seu aplicativo de streaming e no canal de pay-per-view.

Na TV aberta, o SBT - e suas afiliadas no Nordeste - e a Fox Sports , na TV fechada seguem com a transmissão de alguns duelos da competição, enquanto as operadoras de PPV Net/Claro, Sky e Directv GO, também passam os jogos.

QUANDO SERÁ A SEMIFINAL DA COPA DO NORDESTE?

Bahia, Fortaleza, Vitória e Ceará são os semifinalistas da Copa do Nordeste 2021, tendo vencido seus duelos do final de semana em seus domínios.

Nas semis, Bahia e Fortaleza fazem o confronto de tricolores, enquanto o Vitória terá pela frente o Ceará.

Ceará x Vitória - sábado (24 de maio), às 16h (de Brasília), no Castelão

Fortaleza x Bahia - sábado (24), às 20h30 (de Brasília), no Castelão

AS CAMPANHAS DAS EQUIPES FINALISTAS DA COPA DO NORDESTE

JOGOS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

O Ceará encerrou a primeira fase do grupo A na liderança, com 16 pontos, contabilizando quatro empates e cinco vitórias na "Lampions League".

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Ceará - 25 de março de 2021

Ceará 2 x 0 CSA - 31 de março de 2021

Sport 0 x 4 Ceará - 3 de abril de 2021

Ceará 3 x 0 Salgueiro - 10 de abril de 2021

Ceará 3 x 0 Sampaio Corrêa - 18 de abril de 2021

JOGOS DO FORTALEZA NA COPA DO NORDESTE

O Fortaleza encerrou a primeira fase na liderança do grupo B, com 17 pontos, registrando seis vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 70.8%.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz - 23 de março de 2021

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza - 27 de março de 2021

Fortaleza 2 x 1 Bahia - 3 de abril de 2021

Confiança 0 x 1 Fortaleza - 10 de abril de 2021

Fortaleza 2 x 1 CSA - 17 de abril de 2021

JOGOS DO VITÓRIA NA COPA DO NORDESTE

O Vitória encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo B, com 13 pontos, com 54.2% de aproveitamento. Até o momento, registra quatro vitórias, uma derrota e quatro empates na "Lampions League".

Vitória 2 x 0 Santa Cruz - 27 de fevereiro de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória - 20 de março de 2021

Vitória 1 x 1 CRB - 24 de março de 2021

Confiança 0 x 0 Vitória - 27 de março de 2021

Vitória 3 x 1 Treze - 4 de abril de 2021

4 de Julho 1 x 1 Vitória - 10 de abril de 2021

Vitória 2 x 1 Altos - 17 de abril de 2021

JOGOS DO BAHIA NA COPA DO NORDESTE

O Bahia encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo A, com 13 pontos, registrando cinco vitórias, um empate, e três derrotas.