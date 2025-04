Onde assistir a Ferroviária x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (6), na Arena da Fonte Luminosa; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ferroviária e Remo se enfrentam neste domingo (6), às 19h (de Brasília), na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela primeira rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, do canal Desimpedidos no YouTube, além do Disney+ (confira a programação completa).

Favorito ao título da Série A2 do Paulistão, a Ferroviária caiu nas quartas de final ao ser derrotado nos pênaltis pelo Ituano por 3 a 2. De volta à Série B depois de 30 anos, a Locomotiva será comandada pelo técnico Vinícius Bergantin.

Por outro lado, o Remo é finalista do Parazão e chega embalado para a estreia na Série B — competição que o time azulino volta a disputar após quatro anos — antes dos dois clássicos contra o Paysandu na decisão.

"Nós estamos muito focados, sabemos do grande desafio que iremos enfrentar nesta competição. É uma competição na qual exige muito de nós defensivamente, ofensivamente e pode ter certeza que o nosso grupo está mais do que preparado para passar por todas as adversidades que nós enfrentarmos durante esta competição, para que possamos alcançar os nossos objetivos.", afirmou Caio Vinicius.

Prováveis escalações

Ferroviária: Léo Wall; Weverton, Gabriel Medina, Ronaldo Alves e Zé Mário; Ricardinho, Ian Luccas, Cássio Gabriel (Alencar) e Albano; Quirino (Carlão) e Juninho.

Remo: Marcelo Rangel; Kadu Santos (Alvariño), Klaus, Reynaldo e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Dodô e Jaderson; Janderson, Ytalo e Pedro Rocha.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Remo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?