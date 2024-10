Onde assistir a Espanha x Sérvia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Sem Lamine Yamal, atual campeã do torneio vai a campo pelo grupo 4 da Liga A; veja onde assistir ao jogo

Espanha e Sérvia se enfrentam nesta terça-feira (15), às 15h45 (horário de Brasília), em compromisso pelo grupo 4 da Liga A da Liga das Nações de 2024/25. O jogo será no Estádio Nuevo Arcángel, em Córdoba, e terá transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+, plataforma de streaming do grupo Disney alinhada aos canais ESPN (clique e confira a programação diária).

Atual campeã da última edição da Nations League e, mais recentemente, dona do troféu da Eurocopa de 2024, a seleção espanhola volta a campo após uma vitória por 1 a 0 sobre a Dinamarca na rodada anterior do grupo 4, o qual lidera a tabela com sete pontos. Somando amistosos e Euro, os comandados de Luis de la Fuente já detêm uma sequência invicta de 13 jogos.

A Sérvia foi eliminada precocemente na fase de grupos da Euro deste ano e, agora, na Liga A, segue amargando a terceira colocação de sua chave, com quatro pontos em três rodadas. Apesar disso, vem de triunfo por 2 a 0 sobre a Suíça no duelo anterior, e tentará somar pontos diante da Fúria - embora seja uma tarefa desafiadora.

As equipes se enfrentaram na rodada 1 da Nations deste ano, em setembro. O jogo acabou empatado em 0 a 0.

Prováveis escalações

Espanha: David Raya; Pedro Porro, Daniel Vivian, Aymeric Laporte e Alejandro Grimaldo; Martín Zubimendi, Pedri e Fabián Ruiz; Bryan Zaragoza, Alvaro Morata e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Sérvia: Predrag Rajkovic; Strahinja Erakovic, Nikola Milenkovic e Strahinja Pavlovic; Kosta Nedeljkovic, Nemanja Maksimovic, Marko Grujic, Sasa Lukic e Veljko Birmancevic; Lazar Samardzic; Aleksandar Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovic.

Desfalques

Espanha

Lamine Yamal é o principal desfalque de Luis de la Fuente para a partida. Ele sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda e foi cortado do jogo pelo técnico espanhol. Dani Olmo, que lesionou pelo Barcelona, não foi convocado.

Sérvia

A Sérvia não contará com os atacantes Andrija Zivkovic e Petar Ratkov para a partida, ambos lesionados.

Quando é?