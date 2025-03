Onde assistir a Espanha x Holanda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Liga das Nações 2024/25

Seleções entram em campo neste domingo (23), no Estádio Mestalla; confira a transmissão e outras informações do jogo

Espanha e Holanda se enfrentam neste domingo (23), às 16h45 (de Brasília), no Estádio de Alvalade, em Lisboa, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações 2025. Como empataram no primeiro jogo por 2 a 2, quem vencer avança à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo do sportv2 via streaming (confira a programação completa).

Atual campeã da Liga das Nações, a Espanha encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo 4, somando 16 pontos. Invicta, a seleção conquistou cinco vitórias e dois empates em sete partidas. Já a Holanda, que busca seu primeiro título no torneio, terminou na vice-liderança do Grupo 3, com nove pontos, cinco a menos que a líder Alemanha.

Em 13 jogos disputados entre as seleções, a Holanda soma seis vitórias, contra quatro da Espanha, além de três empates.

Prováveis escalações

Espanha: Simon; Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Ruiz, Zubimendi, Pedri; Yamal, Morata, Nico Williams.

Holanda: Verbruggen; De Ligt, De Vrij, Van Dijk e Timber; Koopmeiners, De Jong (Gravenberch ou Reijnders) e Xavi Simons; Brobbey, Memphis Depay e Gakpo.

Desfalques

Espanha

Bryan Zaragoza, Marc Casadó e Iñigo Martínez estão lesionados.

Holanda

Hato foi expulso no primeiro jogo e cumprirá suspensão.

Quando é?